«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Надежный прогноз с очень хорошим коэффициентом

Есть возможность поднять хороший кэш

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – видишь такую вывеску и сразу появляется огромное желание зарядить на «горожан». Однако затем заглядываешь в линию букмекеров и понимаешь, что коэффициент несопоставим риску.

«Манчестер Юнайтед»

«Юнайтед» очень здорово в последние сезоны играет против «Сити» в рамках АПЛ. Крайнее поражение датировано еще 2019 годом. После этого команда Сульшера добыла две победы и еще один поединок свела к ничьей. Кстати, о Сульшере, этот специалист, до недавнего времени, был экспертом по матчах с большими клубами: умело «зеркалил» их схему и часто сушил игру.

Но получится ли у норвежского тренера снова провернуть этот трюк против «Сити»? Вряд ли. После прихода Роналду МЮ пришлось изменить принципы игры: теперь «красные» хуже прессингуют, а также просто ужасно играют в обороне и дело здесь не только в Магуайере. А снова в персоне Роналду, который, хоть и забивает пачками, но является, скорее, инородным телом в организме, который Сульшер выстраивал последнее несколько лет.

Уле-Гуннар пока не решил дилемму: как использовать Криштиану так, чтобы не страдали другие линии команды. Современный футбол становится все более роботизированным, каждый игрок выполняет конкретную функцию на поле и даже, казалось бы, хаотичные передвижения футболистов «Манчестер Сити» хаотичны только для их оппонентов, сами же игроки делают то, чему их на тренировках обучил Гвардиола.

В таких реалиях футбола Роналду – не только великий бомбардир, но и проблема. Португалец в любой момент может уйти в глубину или же свалиться на фланг. Порой такие маневры неожиданны для самих футболистов «Юнайтед». Но это не отменяет огромного количества плюсов Роналду, просто Сульшер пока не научился его правильно использовать.

«Манчестер Сити»

Здесь все намного проще и понятней. В плане построения игры «Сити», вероятно, лучшая команда Европы. Да, на старте сезона «горожане» допустили несколько осечек, но ничего критичного. Единственный элемент, которого не хватает Гвардиоле – конкретный нападающий Гарри Кейн. Этот футболист идеально вписался бы в команду Хосепа. А так, «Сити» порой транжирит уйму моментов.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

«Сити» – оправданный фаворит, но как уже было написано выше, коэффициент на победу «горожан» в «театре мечты» не впечатляет. Не хотелось бы при подобных раскладах рисковать депозитом, тем более что вариант «отскочить» всегда возможен.

Поэтому мы подготовили для вас необычный прогноз, но вероятность его прохода крайне высока. Предлагаем поставить фору «-2,5» на количество нанесенных «Сити» ударов в створ ворот. Объясняем: данный исход пройдет, если «горожане» нанесут на три удара в створ ворот больше, чем их соперник.

Очень жирный коэффициент дают букмекеры на подобный исход – нужно пользоваться. Это, конечно, не валуй, но все равно крайне привлекательно. Такой большой коэффициент на подобный исход обусловлен тем, что у «Юнайтед» есть Роналду, который часто пробивает по воротам соперников. Однако недавно «Ливерпуль» показал, как нейтрализовать пятикратного обладателя Золотого мяча. Уверены, это под силу и лучшей обороне АПЛ.

Самое крутое, что не нужно опасаться за реализацию «Сити». Команде просто достаточно пробивать в створ ворот – идеальный расклад. Поэтому забирайте наш прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка. Ставьте с умом, а наши прогнозы вам в этом помогу.

Статистика прогнозиста: 4 победы, 0 возвратов, 1 поражение.

Автор: Мальчишка с гитарой