«Манчестер Юнайтед» на последних минутах упустил победу над «Миланом»

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Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Миланом» завершился ничьей 1:1.

Хозяева играли в своем излюбленном стиле – вторым номером. Миланцы хорошо пользовались преимуществом в пространстве. За первый тайм гости забили дважды. Правда, оба гола отменили. «Манкунианцы» сумели ответить ударом Мугайра с нескольких метров в штангу.

Самое интересное началось после перерыва. Счет в матче открыли «красные дьяволы». Бруну Фернандеш невероятным забросом за спину защитникам нашел Диалло, который вышел на поле лишь во втором тайме. Последний в воздухе сделал поворот на 180 градусов и шикарным ударом головой перебросил мяч через Доннаруму. Во втором тайме пыл «Милана» охладел. Все шло к минимальной победе «МЮ», но Кьер был не согласен. Защитник итальянцев оказался один в штрафной после углового и сумел переправить мяч под перекладину.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

«Манчестер Юнайтед» – «Милан» 1:1

Голы: Диалло, 50 – Кьер, 90+2.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Байи, Уан-Биссака (Уильямс, 74), Магуайр, Теллес, Бруну Фернандеш (Фред, 74), Джеймс (Шоу, 74), Мактомини, Матич, Гринвуд, Марсьяль (Диалло, 46).

«Милан»: Доннарумма, Томори, Диогу Далот, Кьер, Калабрия (Калулу, 74), Мейте, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 69), Крунич, Браим Диас (Тонали, 69), Рафаэл Леау.

Предупреждения: Салемакерс (18), Мактомини (55).