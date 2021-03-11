«Манчестер Юнайтед» на последних минутах упустил победу над «Миланом»
Диалло забил дебютный гол в составе «красных дьяволов», и он шикарен
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Миланом» завершился ничьей 1:1.
Хозяева играли в своем излюбленном стиле – вторым номером. Миланцы хорошо пользовались преимуществом в пространстве. За первый тайм гости забили дважды. Правда, оба гола отменили. «Манкунианцы» сумели ответить ударом Мугайра с нескольких метров в штангу.
Самое интересное началось после перерыва. Счет в матче открыли «красные дьяволы». Бруну Фернандеш невероятным забросом за спину защитникам нашел Диалло, который вышел на поле лишь во втором тайме. Последний в воздухе сделал поворот на 180 градусов и шикарным ударом головой перебросил мяч через Доннаруму. Во втором тайме пыл «Милана» охладел. Все шло к минимальной победе «МЮ», но Кьер был не согласен. Защитник итальянцев оказался один в штрафной после углового и сумел переправить мяч под перекладину.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
«Манчестер Юнайтед» – «Милан» 1:1
Голы: Диалло, 50 – Кьер, 90+2.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Байи, Уан-Биссака (Уильямс, 74), Магуайр, Теллес, Бруну Фернандеш (Фред, 74), Джеймс (Шоу, 74), Мактомини, Матич, Гринвуд, Марсьяль (Диалло, 46).
«Милан»: Доннарумма, Томори, Диогу Далот, Кьер, Калабрия (Калулу, 74), Мейте, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 69), Крунич, Браим Диас (Тонали, 69), Рафаэл Леау.
Предупреждения: Салемакерс (18), Мактомини (55).
Комментарии 0