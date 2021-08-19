ПСЖ назвал сумасшедшую зарплату Погба, если он переедет на правах свободного агента во Францию
«Манчестер Юнайтед» намерен сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком команды
«Красные дьяволы» всеми силами готовы удержать звездного француза
16:58
Поль Погба / Фото - football365.com«Манчестер Юнайтед» всеми силами пытается сохранить французского хавбека Поля Погба в команде. Об этом сообщает The Athletic.
Манкунианцы намерены предложить французу 400 тысяч фунтов в неделю (около 470 тысяч евро), что позволит ему обойти испанца Давида де Хеа, который зарабатывает 375 тыс. фунтов (около 440 тысяч евро), и стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.
Напомним, соглашение Погба с «красными дьяволами» истекает через год.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать француза на правах свободного агента, однако руководство МЮ намерено удержать полузащитника.
Комментарии 0