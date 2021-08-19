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«Манчестер Юнайтед» намерен сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком команды

«Красные дьяволы» всеми силами готовы удержать звездного француза
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:58
«Манчестер Юнайтед» намерен сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком команды
Поль Погба / Фото - football365.com
«Манчестер Юнайтед» всеми силами пытается сохранить французского хавбека Поля Погба в команде. Об этом сообщает The Athletic

Манкунианцы намерены предложить французу 400 тысяч фунтов в неделю (около 470 тысяч евро), что позволит ему обойти испанца Давида де Хеа, который зарабатывает 375 тыс. фунтов (около 440 тысяч евро), и стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Напомним, соглашение Погба с «красными дьяволами» истекает через год. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать француза на правах свободного агента, однако руководство МЮ намерено удержать полузащитника.

Владимир Кириченко
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Теги

Поль Погба Манчестер Юнайтед

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