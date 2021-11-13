Назван главный кандидат на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» нашел замену для Погба во французском чемпионате
Контракт хавбека с «дьяволами» истекает летом
18:06
Орельян Тчуамени и Поль Погба / фото - Eurosport
Контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022-го года, и стороны до сих пор не договорились о новом соглашении.
Француз может покинуть клуб на правах свободного агента. В его подписании заинтересованы ПСЖ, «Реал» и «Ювентус».
«Дьяволы» нашли, кем можно заменить звездного полузащитника – маникунианцы нацелились на хавбека «Монако» Орельена Тчуамени, сообщает TalkSport.
По информации источника, этот трансфер может обойтись «красным» в 50 миллионов евро.
Также ранее была информация об активном интересе мадридского «Реала» к молодому футболисту.