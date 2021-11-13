«Манчестер Юнайтед» нашел замену для Погба во французском чемпионате

Контракт хавбека с «дьяволами» истекает летом

Орельян Тчуамени и Поль Погба / фото - Eurosport

Контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022-го года, и стороны до сих пор не договорились о новом соглашении.

Француз может покинуть клуб на правах свободного агента. В его подписании заинтересованы ПСЖ, «Реал» и «Ювентус».

«Дьяволы» нашли, кем можно заменить звездного полузащитника – маникунианцы нацелились на хавбека «Монако» Орельена Тчуамени, сообщает TalkSport.

По информации источника, этот трансфер может обойтись «красным» в 50 миллионов евро.

Также ранее была информация об активном интересе мадридского «Реала» к молодому футболисту.

Напомним, назван главный кандидат на должность тренера МЮ.