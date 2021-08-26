«Саутгемптон» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» нацелен на подписание хавбека сборной Англии
Наставник «красных дьяволов» хочет укрепить линию полузащиты команды
15:38
Деклан Райс / Фото - telegraph.co.ukГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заинтересован в услугах главной звезды «Вест Хэма» Деклана Райса. Об этом сообщает The Independent.
«Молотобойцы» оценивают хавбека в сумму более 100 миллионов евро, поэтому МЮ не сможет его приобрести без крупных продаж.
Соглашение Райса с «Вест Хэмом» заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне он оформил 1 ассист в 2 матчах.
Накануне «Вест Хэм» в матче второго тура АПЛ дома разгромил «Лестер».
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