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«Манчестер Юнайтед» нацелен на подписание хавбека сборной Англии

Наставник «красных дьяволов» хочет укрепить линию полузащиты команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:38
«Манчестер Юнайтед» нацелен на подписание хавбека сборной Англии
Деклан Райс / Фото - telegraph.co.uk
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заинтересован в услугах главной звезды «Вест Хэма» Деклана Райса. Об этом сообщает The Independent.

«Молотобойцы» оценивают хавбека в сумму более 100 миллионов евро, поэтому МЮ не сможет его приобрести без крупных продаж.

Соглашение Райса с «Вест Хэмом» заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне он оформил 1 ассист в 2 матчах.

Накануне «Вест Хэм» в матче второго тура АПЛ дома разгромил «Лестер».
Владимир Кириченко
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Теги

Манчестер Юнайтед Деклан Райс Вест Хэм Оле-Гуннар Сульшер

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