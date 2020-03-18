«Ювентус» нашел замену Роналду в лице Холанда
«Манчестер Юнайтед» не будет бороться за подписание Роналду
Форвард может уйти из «Ювентуса»
18 марта 17:50
Криштиану Роналду / Фото: Marca
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб не готов удовлетворить требования Роналду по зарплате. За португальца МЮ бороться не будет, сообщает express.co.uk.
Сообщилось, что Роналду может покинуть «Юве» уже летом. Он заинтересован в возвращении в «Реал». Испанский клуб пока обдумывает эту идею.
Также за Роналду следит ПСЖ.