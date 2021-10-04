«Манчестер Юнайтед» не ищет замену Сульшеру

Руководство доверяет наставнику

Фото: Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» не планирует менять тренера в ближайшее время.

Сообщалось, что Уле-Гуннар Сльшер может отправиться в отставку из-за неутешительных результатов. Команда идет 4-й в АПЛ и не выигрывает два матча подряд.

Впрочем, руководство клуба всецело доверяет нынешнему наставнику. Сульшеру пока ничего не угрожает, сообщает Sky Sports.

В клубе понимают, что Сульшеру нужно время, чтобы команда набрала форму, а новички вписались в игру. Правда, в МЮ верят, что результаты улучшатся.