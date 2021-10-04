Реакция Манчестер Юнайтед на победный гол Криштиану Роналду показывает, где был достигнут прогресс Новости партнера
«Манчестер Юнайтед» не ищет замену Сульшеру
Руководство доверяет наставнику
16:27
Фото: Sky Sports
«Манчестер Юнайтед» не планирует менять тренера в ближайшее время.
Сообщалось, что Уле-Гуннар Сльшер может отправиться в отставку из-за неутешительных результатов. Команда идет 4-й в АПЛ и не выигрывает два матча подряд.
Впрочем, руководство клуба всецело доверяет нынешнему наставнику. Сульшеру пока ничего не угрожает, сообщает Sky Sports.
В клубе понимают, что Сульшеру нужно время, чтобы команда набрала форму, а новички вписались в игру. Правда, в МЮ верят, что результаты улучшатся.
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