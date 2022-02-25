Симеоне: «Манчестер Юнайтед» воспользовался единственной ошибкой. Кажется, что преимущество теперь на их стороне»
«Манчестер Юнайтед» прекратил сотрудничество с российской авиакомпанией из-за вторжения РФ в Украину
Клуб попрощался с «Аэрофлотом»
16:10
Фото: Sky Sports
«Манчестер Юнайтед» прекратил сотрудничество с российской авиакомпанией «Аэрофлот».
Это связано из-за вторжения РФ в Украину, о чем сообщил BBC представитель клуба.
«В свете событий в Украине мы прервали сотрудничество с «Аэрофлотом».
Мы разделяем озабоченность наших фанатов по всему миру и выражаем соболезнования пострадавшим».
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжают происходить взрывы.
УПЛ приостановила возобновление сезона.
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