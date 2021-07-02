«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой

Испанец остается в команде еще на год

Фото: AS

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата остается в команде.

Пресс-служба клуба сообщила, что соглашение было продлено автоматически еще на год. 33-летний игрок продолжит играть за команду.

Мата выступает за МЮ с 2014-го года, перейдя из «Челси». За это время он отыграл 273 игры за команду.

Им интересовалось «Лацио». Также у него было предложение из Саудовской Аравии.