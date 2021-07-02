Мата перейдет в «Лацио» на правах свободного агента
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой
Испанец остается в команде еще на год
16:09
Фото: AS
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата остается в команде.
Пресс-служба клуба сообщила, что соглашение было продлено автоматически еще на год. 33-летний игрок продолжит играть за команду.
Мата выступает за МЮ с 2014-го года, перейдя из «Челси». За это время он отыграл 273 игры за команду.
Им интересовалось «Лацио». Также у него было предложение из Саудовской Аравии.
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