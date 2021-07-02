Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой

Испанец остается в команде еще на год
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:09
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой
Фото: AS

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата остается в команде.

Пресс-служба клуба сообщила, что соглашение было продлено автоматически еще на год. 33-летний игрок продолжит играть за команду.

Мата выступает за МЮ с 2014-го года, перейдя из «Челси». За это время он отыграл 273 игры за команду.

Им интересовалось «Лацио». Также у него было предложение из Саудовской Аравии.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хуан Мата Манчестер Юнайтед

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Официально. Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Официально. Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
1 июля 14:03
«Манчестер Юнайтед» договорился о подписании Варана
«Манчестер Юнайтед» договорился о подписании Варана
Футбол Премьер-Лига (Англия)
1 июля 13:50
«Манчестер Юнайтед» удалось сбить цену на Санчо
«Манчестер Юнайтед» удалось сбить цену на Санчо
Футбол Премьер-Лига (Англия)
1 июля 07:23
Легенда МЮ: «В молодости Роналду был одержим желанием стать лучшим»
Легенда МЮ: «В молодости Роналду был одержим желанием стать лучшим»
Футбол Евро-2020
26 июня 08:37
«Манчестер Юнайтед» намерен провернуть трансфер Санчо за 85 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» намерен провернуть трансфер Санчо за 85 миллионов евро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
24 июня 15:56
Погба хочет уйти из МЮ как свободный агент
Погба хочет уйти из МЮ как свободный агент
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 июня 10:57

Новости: Футбол

«Родился еще в СССР и играл самодельными мячами». В Англии оригинально представили игроков сборной Украины
Тема дня
«Родился еще в СССР и играл самодельными мячами». В Англии оригинально представили игроков сборной Украины
Сборная Украины
16:41
Защитник Англии: «Матч с Украиной – испытание, к которому мы должны быть готовы»
Защитник Англии: «Матч с Украиной – испытание, к которому мы должны быть готовы»
Евро-2020
16:23
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой
Премьер-Лига (Англия)
16:09
Официально. «Александрия» арендовала голкипера «Шахтера»
Официально. «Александрия» арендовала голкипера «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
15:50
«От паха до пятки боль ногу пронизывает». Беседин рассказал о своем состояние и сколько еще придется провести в гипсе
«От паха до пятки боль ногу пронизывает». Беседин рассказал о своем состояние и сколько еще придется провести в гипсе
Сборная Украины
15:33
«Никаких 20 тысяч евро в день». Суркис рассказал, какие компенсации «Динамо» получит от UEFA за травму Беседина
«Никаких 20 тысяч евро в день». Суркис рассказал, какие компенсации «Динамо» получит от UEFA за травму Беседина
Сборная Украины
15:16
Ляпорт: «Если пропустишь три, а забьешь пять – все равно пройдешь дальше»
Ляпорт: «Если пропустишь три, а забьешь пять – все равно пройдешь дальше»
Примерa (Испания)
14:56
Кравченко: «С Англией для Украины результат будет важнее изысканной игры»
Кравченко: «С Англией для Украины результат будет важнее изысканной игры»
Сборная Украины
14:38
Буяльский – лучший игрок сезона в УПЛ
Буяльский – лучший игрок сезона в УПЛ
Украинская Премьер-лига
14:34
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
16
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости