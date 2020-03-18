Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» прошел «Милан» благодаря голу Погба, «Рейнджерс» вдевятером уступил «Славии»
Определились все участники 1/4 Лиги Европы. Гол Погба принес победу и проход дальше «Манчестер Юнайтед» в противостоянии с «Миланом», «Славия» смогла сполна воспользоватся двумя удалениями «Рейнджерс». «Аякс» в ответном матче с «Янг Бойз» довел общий счет в после двух матче до 5:0. Ранее в следующий этап еврокубка прошел «Вильярреал».
Лига Европы. 1/8 финала.
«Рейнджерс» − «Славия» 0:2. Первый матч: 1:1
Голы: Олайинка, 14, Станчу, 74
«Рейнджерс»: Макгрегор, Голдсон, Паттерсон (Симпсон, 78), Баришич, Балогун, Дэвис (Иттен, 83), Камара, Арибо, Арфилд (Руф, 55), Кент (Райт, 83), Морелос (Зунгу, 82).
«Славия»: Коларж (Вагнер, 65), Дели, Кудела, Боржил, Ба, Громада (Голеш, 58), Дорли (Кухта, 58), Провод, Станчу (Лингр, 90), Олайинка (Масопуст, 58), Сима.
Предупреждения: Балогун (18), Дорли (35), Камара (38), Дели (56), Арибо (86), Голдсон (89), Кудела (89).
Удаления: Руф (61), Балогун (73).
Лига Европы. 1/8 финала.
«Милан» – «Манчестер Юнайтед» 0:1. Первый матч: 1:1
Гол: Погба, 48
«Милан»: Доннарумма, Калулу (Диогу Далот, 65), Тео, Томори, Кьер, Крунич (Браим Диас, 72), Кессиэ, Мейте, Чалханоглу, Салемакерс, Кастильехо (Ибрагимович, 65).
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Линделеф, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Джеймс, Мактомини, Бруну Фернандеш, Фред, Рэшфорд (Погба, 46), Гринвуд.
Предупреждения: Калулу (65), Диогу Далот (77), Кьер (85), Шоу (90), Тео (90).
Лига Европы. 1/8 финала.
«Янг Бойз» – «Аякс» 0:2. Первый матч: 0:3
Голы: Нерес, 20, Тадич, 49 (п)
«Янг Бойз»: Фэвр, Лустенбергер, Хефти, Лефор (Масерас, 46), Камара (Ридер, 65), Сьерро, Сулеймани (Шпильманн, 71), Фасснахт (Гаудино, 71), Лаупер, Нсаме, Элиа (Мамбимби, 65).
«Аякс»: Стекеленбург, Альварес, Тальяфико (Клайбер, 74), Мартинес, Блинд (Кудус, 65), Нерес (Идрисси, 65), Гравенберх, Антони (Броббей, 81), Классен, Тадич, Ренсх (Схюрс, 80).
Предупреждения: Камара (38), Ренсх (73), Нсаме (90).