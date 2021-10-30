«Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм» с голом и ассистом Роналду

Лондонцы не ответили даже голом престижа

Фото: twitter.com/premierleague

«Манчестер Юнайтед» в матче 10 тура АПЛ на выезде разобрался с «Тоттенхэмом».

Победа у МЮ вышла довольно легкой и даже на классе. В конце первого тайма Роналду открыл счет.

А во второй половине встречи португалец уже ассистировал Кавани. Третий мяч оформил Рэшфорд. «Шпоры» не организовали даже гол престижа.

МЮ выиграл в АПЛ впервые за пять матчей.

АПЛ. 10-й тур:

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» 0:3

Голы: Роналду, 39, Кавани, 64, Рэшфорд, 87

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Дэвис, Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 54), Хейбьерг, Ло Чельсо (Алли, 73), Скипп (Ндомбеле, 66), Кейн.

МЮ: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 76), Мактомини, Роналду (Рэшфорд, 71), Кавани (Лингард, 82).