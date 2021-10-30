«Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм» с голом и ассистом Роналду
«Манчестер Юнайтед» в матче 10 тура АПЛ на выезде разобрался с «Тоттенхэмом».
Победа у МЮ вышла довольно легкой и даже на классе. В конце первого тайма Роналду открыл счет.
А во второй половине встречи португалец уже ассистировал Кавани. Третий мяч оформил Рэшфорд. «Шпоры» не организовали даже гол престижа.
МЮ выиграл в АПЛ впервые за пять матчей.
АПЛ. 10-й тур:
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» 0:3
Голы: Роналду, 39, Кавани, 64, Рэшфорд, 87
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Дэвис, Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 54), Хейбьерг, Ло Чельсо (Алли, 73), Скипп (Ндомбеле, 66), Кейн.
МЮ: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 76), Мактомини, Роналду (Рэшфорд, 71), Кавани (Лингард, 82).
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