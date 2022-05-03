«Манчестер Юнайтед» розгромив «Брентфорд»

Роналду забив свій 18-й м'яч у сезоні

Фото: Манчестер Юнайтед

У рамках 35-го туру чемпіонату Англії «Манчестер Юнайтед» вдома обіграв «Брентфорд» з рахунком 3:0.



На початку матчу рахунок відкрив Бруну Фернандеш. У другому таймі господарі оформили розгром після голів Кріштіану Роналду та Рафаеля Варана.

Наразі «Манчестер Юнайтед» обіймає шосту сходинку турнірної таблиці та відстає від зони Ліги чемпіонів на 5 очок.

Чемпіонат Англії. 35-й тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд» 3:0

Голи: Фернандеш, 9, Роналду, 61, Варан, 72

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Діогу Далот, Варан, Лінделеф, Теллес – Матіч (Фред, 71), Бруну Фернандеш, Мактоміней – Мата (Джонс, 75), Роналду, Еланга (Кавані, 75).

«Брентфорд»: Райя – Роерслев, Янссон, Айєр, Соренсен, Генрі – Еріксен, Нергор (Йенсен, 71), Янельт (Дасилва, 71) – Тоуні, Мбемо (Вісса, 76).

Предупреждение: Матич (54).