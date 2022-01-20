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«Манчестер Юнайтед» с Роналду в составе обыграл «Брентфорд»

Португальцу забить не удалось
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:10
«Манчестер Юнайтед» с Роналду в составе обыграл «Брентфорд»
Фото: twitter.com/ManUtd

«Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 17 тура АПЛ на выезде обыграл «Брентфорд».

Для гостей матч получился сложным, но реализация в этот вечер подвела как раз хозяев. А вот МЮ свои моменты сумел реализовать.

Все голы случились во втором тайме. Фернандеш сделал два ассиста на Гринвуда и Рэшфорда, а еще отличился Эланга. «Брентфорд» ответил лишь голом престижа.

Встреча запомнилась и реакцией Роналду, которого заменили в середине второго тайма.

АПЛ. 17-й тур:

«Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед» 1:3

Голы: Тоуни, 85 — Эланга, 55, Гринвуд, 62 Рашфорд, 77.

«Брентфорд»: Лессль — Соренсен, Янссон, Пиннок — Расмуссен, Янельт (Баптист, 63), Нергор, Йенсен (Висса, 67), Каньос (Генри, 63) — Тоуни, Мбемо.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Далот, Линделеф,Варан, Теллес — Мактоминей (Матич, 84), Фред — Роналду (Магуайр, 71), Фернандеш, Эланга — Гринвуд (Рашфорд, 71).

Андрей Усмонов
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Манчестер Юнайтед Брентфорд

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