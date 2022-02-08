«Манчестер Юнайтед» сделал предложение защитнику «Барселоны»

Араухо еще не продлил контракт

Фото: Marca

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может оказаться в АПЛ.

Интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед». Ему готовы платить 10 миллионов евро в год, сообщает Goal.com.

Остальные команды, которым он интересен, не делали предложение.

Араухо может вести переговоры о переходе летом. Его контракт с «Барсой» завершается в конце сезона.

На его счету 17 матчей и три мяча в нынешнем сезоне.