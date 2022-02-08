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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение защитнику «Барселоны»
Араухо еще не продлил контракт
22:13
Фото: Marca
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может оказаться в АПЛ.
Интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед». Ему готовы платить 10 миллионов евро в год, сообщает Goal.com.
Остальные команды, которым он интересен, не делали предложение.
Араухо может вести переговоры о переходе летом. Его контракт с «Барсой» завершается в конце сезона.
На его счету 17 матчей и три мяча в нынешнем сезоне.
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