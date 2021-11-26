«Манчестер Юнайтед» согласовал назначение Рангника с «Локомотивом»

Немец работал спортивным консультантом в московском клубе

Фото: Eurosport

Спортивный директор «Локомотива» Ральф Рангник близок к назначению главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Англичане согласовали переход тренера из «Локомотива». Россияне не получат компенсацию за него, сообщает Sky Sports.

Рангник возглавит МЮ до конца сезона. Контракт также предусматривает работу в качестве консультанта клуба в течение двух лет – после того, как завершится сезон.

Таким образом, немец может стать первым в истории спортивным директором «Манчестер Юнайтед».

Ранее Рангник тренировал и занимался развитием футбола в Германии и Австрии.