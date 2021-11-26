Клопп: «Классный тренер будет тренировать «Манчестер Юнайтед», к сожалению»
«Манчестер Юнайтед» согласовал назначение Рангника с «Локомотивом»
Немец работал спортивным консультантом в московском клубе
26 ноября 21:10
Фото: Eurosport
Спортивный директор «Локомотива» Ральф Рангник близок к назначению главным тренером «Манчестер Юнайтед».
Англичане согласовали переход тренера из «Локомотива». Россияне не получат компенсацию за него, сообщает Sky Sports.
Рангник возглавит МЮ до конца сезона. Контракт также предусматривает работу в качестве консультанта клуба в течение двух лет – после того, как завершится сезон.
Таким образом, немец может стать первым в истории спортивным директором «Манчестер Юнайтед».
Ранее Рангник тренировал и занимался развитием футбола в Германии и Австрии.
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