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«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Реалом» трансфер Варана
Переход центрбека обойдется манкунианцам в 41 миллион фунтов стерлингов
07:43
Рафаэль Варан / Фото: facebook.com/RealMadrid
«Манчестер Юнайтед» согласовал переход центрального защитника «Реала» Рафаэля Варана, сообщает Sky Sports.
По данным источника, трансфер французского центрбека обойдется манкунианцам в 41 миллион фунтов стерлингов с учетом бонусов. В ближайшее время состоится медобследование Варана.
Напомним, что ранее стан «красных дьяволов» пополнил Джейдон Санчо.
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