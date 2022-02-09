«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Бернли»

Роналду появился на замену

Фото: twitter.com/ManUtd

«Манчестер Юнайтед» в матче 24 тура АПЛ на выезде сыграл вничью с «Бернли».

Команды забили по голу в каждом из таймов. МЮ открыл счет благодаря Погба, но Родригес его сравнял в начале второго тайма.

Роналду появился на замену, но забить не смог. МЮ остался пятым в таблице АПЛ.

АПЛ. 24-й тур:

«Бернли» – «Манчестер Юнайтед» 1:1

Голы: Родригес, 47 – Погба, 18

«Бернли»: Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Вествуд, Браунхилл, Макнил, Родригес (Барнс, 88), Вегорст, Корне (Леннон, 69).

МЮ: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Бруну Фернандеш, Мактомини (Лингард, 80), Кавани (Роналду, 68), Рэшфорд (Эланга, 85), Санчо.