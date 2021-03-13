«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция

Фото: nine.com.au

В рамках 28 тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вест Хэмом».

Команды встречались в первой половине сезона и тогда «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 3:1. У «Красных дьяволов» голами отметились Поль Погба, Мейсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд, а у лондонцев мяч забил Томаш Соучек.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» сейчас занимате второе место – 54 очка. «Вест Хэм» пятый – 48 баллов.

Текстовая онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте. Начало – в 21:15.