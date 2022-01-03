«Манчестер Юнайтед» впервые за 42 года проиграл «Вулверхэмптону» дома

Гол Моутиньо стал единственным

Фото: twitter.com/Wolves

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмтону» (0:1) в матче 21 тура АПЛ.

«Волки» обыграли МЮ на «Олд Траффорд» впервые за долгое время. Предыдущая победа датируется 1980-м годом, сообщает Opta.

В таблице «волки» сократили отставание от МЮ до трех очков и идут 8-ми.

Также это поражение стало первым для «Юнайтед» во главе с Ральфом Рангником. Случилось это в шестом матче немца.