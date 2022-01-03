Роналду вывел МЮ с капитанской повязкой – команда уступила «Вулверхэмптону»
«Манчестер Юнайтед» впервые за 42 года проиграл «Вулверхэмптону» дома
Гол Моутиньо стал единственным
03 января 22:23
Фото: twitter.com/Wolves
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмтону» (0:1) в матче 21 тура АПЛ.
«Волки» обыграли МЮ на «Олд Траффорд» впервые за долгое время. Предыдущая победа датируется 1980-м годом, сообщает Opta.
В таблице «волки» сократили отставание от МЮ до трех очков и идут 8-ми.
Также это поражение стало первым для «Юнайтед» во главе с Ральфом Рангником. Случилось это в шестом матче немца.
Комментарии 0