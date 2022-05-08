«Манчестер Юнайтед» розгромив «Брентфорд»
«Манчестер Юнайтед» встановив клубний антирекорд за пропущеними голами в АПЛ
Команду Рангніка продовжує лихоманити
10:13
«Манчестер Юнайтед» / Фото - talksport.comНапередодні відбувся матч 36-го туру АПЛ, в якому «Манчестер Юнайтед» в гостях зазнав розгромної поразки від «Брайтона» (0:4).
У поточному чемпіонаті манкуніанці пропустили 56 голів в 37 матчах. Таким чином, «Манчестер Юнайтед» встановив клубний антирекорд за пропущеними голами в АПЛ.
До цього найгіршим результатом був сезон-2018/19, де МЮ пропустив 54 м'ячі.
Варто зазначити, що «Манчестер Юнайтед» може оновити клубний антирекорд у заключному матчі сезону, команда Ральфа Рангніка 22 травня зустрічається з «Крістал Пелас».
Нагадаємо, «Уотфорд» втратив шанси на збереження прописки в АПЛ і оформив достроковий виліт до Чемпіоншипу.
Комментарии 0