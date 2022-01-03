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«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч

«Красным дьяволам» не светят три очка
Футбол Прогнозы
12:00
«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч
Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» – тот матч, где можно и даже нужно ставить против фаворита и не переживать за исход. «Красные дьяволы» не преобразились после прихода в команду Ральфа Рангника, а, скорее, стали еще более осторожными. При этом команда испытывает огромные проблемы в матчах вообще с любыми соперниками, будь то даже худшая команда Лиги – «Норвич». Напомним, «канареек» «Манчестер» обыграл благодаря весьма сомнительному пенальти и сейвам Давида де Хеа.

«Вулвз» же, в свою очередь, не терпят авторитетов и солидно играют против любого оппонента. Да, что уж там, «Манчестер Сити» едва обыграл «Вулверхэмптон», хотя половину встречи был в большинстве.

Не верю, что «Юнайтед» наберет три очка в сегодняшнем поединке, а поэтому, соответственно, предположу, что гости не проиграют. Ставка на матч: «Вулверхэмптон» Х2. Благо, букмекеры дают очень сладкий коэффициент на данный исход.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 25 побед, 2 возврата, 32 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой

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