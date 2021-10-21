Погба: «Все что мы можем сделать – это уважать его и радоваться, что Роналду играет в «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» забил 300 мячей под руководством Сульшера
Норвежец проводит третий сезон во главе команды
19:22
Фото: Sky Sports
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аталанту» (3:2) в Лиге чемпионов.
Один из голов стал 300-м для команды под руководством Уле-Гуннара Сульшера. Автором юбилейного мяча стал Маркус Рэшфорд.
Всего под руководством норвежца МЮ забил 302 мяча, сообщает сайт клуба. Он тренирует команду с 2018-го года.
Победный мяч в матче с «Аталантой» оформил Криштиану Роналду.
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