«Манчестер Юнайтед» забил 300 мячей под руководством Сульшера

Норвежец проводит третий сезон во главе команды

Фото: Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аталанту» (3:2) в Лиге чемпионов.

Один из голов стал 300-м для команды под руководством Уле-Гуннара Сульшера. Автором юбилейного мяча стал Маркус Рэшфорд.

Всего под руководством норвежца МЮ забил 302 мяча, сообщает сайт клуба. Он тренирует команду с 2018-го года.

Победный мяч в матче с «Аталантой» оформил Криштиану Роналду.