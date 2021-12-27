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Манчестерское издание назвало действия Зинченко в матче с «Лестером» бесполезными

Украинец получил самую низкую оценку в команде
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:24
Манчестерское издание назвало действия Зинченко в матче с «Лестером» бесполезными
Фото - Манчестер Сити

«Манчестер Сити» победил в матче 19-го тура английской Премьер-лиги против «Лестера» (6:3). Защитник горожан Александр Зинченко провел на поле весь матч.

Местное издание Мanchester Еvening News прокомментировало действия украинца в данной игре. 7 баллов футболиста – самый низкий показатель среди всех игроков стартового состава команды Пепа Гвардиолы.

Крученные подачи под углом в штрафную площадь могли бы стать грозным оружием «горожан». Только вот, пользы от них мало, ведь соперник постоянно выбивал мяч.

Напомним, Зинченко стал худшим игроком «Манчестер Сити» по версии двух статистических ресурсов.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Зинченко Манчестер Сити Лестер Сити

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