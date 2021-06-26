Манчини: «Австрия – агрессивная команда. Ошибаться нельзя»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал официальному сайту UEFA, чего он ждет от матча 1/8 Евро-2020 против сборной Австрии:
«Старый «Уэмбли» был прекрасен, а сейчас это фантастическая арена. Играть здесь – удовольствие. Есть футболисты, которым так и не удается сыграть на этой арене за всю карьеру.
Если мы хорошо сыграем вечером, то, возможно, получим шанс вернуться на этот стадион. Надеюсь, что таки и произойдет.
То, чего мы добились за три года, играет очень важную роль. Мы с хорошим настроем подходим к завтрашнему матчу, постараемся повеселиться. Мы играем на прекрасном стадионе, парни должны быть счастливы, что у них есть возможность сыграть здесь.
Парни знают, что нас ждет трудный матч. Ошибаться нельзя. Австрия – агрессивная и техничная команда».
Уже сегодня Италия сразится с Австрией за место в четвертьфинале Евро-2020.
Видео трансляция матча Италия – Австрия. Начало – в 22:00.
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