Манчини: «Австрия – агрессивная команда. Ошибаться нельзя»

Роберто Манчини / фото - FootBoom

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал официальному сайту UEFA, чего он ждет от матча 1/8 Евро-2020 против сборной Австрии:

Если мы хорошо сыграем вечером, то, возможно, получим шанс вернуться на этот стадион. Надеюсь, что таки и произойдет.

То, чего мы добились за три года, играет очень важную роль. Мы с хорошим настроем подходим к завтрашнему матчу, постараемся повеселиться. Мы играем на прекрасном стадионе, парни должны быть счастливы, что у них есть возможность сыграть здесь.

Парни знают, что нас ждет трудный матч. Ошибаться нельзя. Австрия – агрессивная и техничная команда».