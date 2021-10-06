Манчини: «Было бы здорово после Евро выиграть еще и Лигу наций»

Роберто Манчини / фото - beIN SPORTS

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился с пресс-службой UEFA ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Лиги наций против сборной Испании:

Испанцам нет равных в комбинационной игре низом. У нас не было времени, чтобы достичь их уровня в этом аспекте игры. Сейчас все будет иначе.

Когда играет сборная, «Сан-Сиро» обычно забит до отказа. Было бы здорово сразу после чемпионата Европы выиграть и Лигу наций. И было бы прекрасно пораньше пробиться на чемпионат мира, но это будет нелегко.

Это важный турнир для нас. Остались четыре замечательные команды, и даже если бы у нас не было так много времени на подготовку, я думаю, что эти две игры могут здорово помочь нам в нашем росте.

У нас есть определенные проблемы в атаке, потому что сейчас из-за травм мы лишились нападающих, которые были у нас на Евро. У нас есть два молодых форварда в лице Распадори и Кина. Постараемся использовать их как можно лучше.

37-матчевая беспроигрышная серия? Хотим продлить ее, чтобы выйти в финал. Наша цель – сделать так, чтобы эта серия продолжалась как можно дольше, но мы полностью осознаем, что нам нужно много работать, матч за матчем, чтобы продолжать в том же духе».