Манчини: «Думаю, в россии большинство людей также против войны»

Главный тренер сборной Италии слишком хорошего мнения о промытых долб*ебах из террористической страны

Роберто Манчини / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини верит, что большинство россиян выступают против войны в Украине. Его цитирует Football Italia.

«Ситуация драматична, спорт обычно объединяет, а не разъединяет. Он может помочь, но момент очень тяжелый, особенно для украинского народа. Мы также попробуем что-нибудь сделать для них. Я думаю, что в России также большинство людей против войны и происходящего. Когда ты думаешь об этом, ты думаешь, что это неправда, это тяжело всем».

Напомним, в россии, население которой насчитывает 140 миллионов человек, за протесты против режима путина за все время войны во всех городах вышло….около 12 тысяч человек. Все они попали в руки полиции.