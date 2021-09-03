Италия сыграла вничью с Болгарией, но повторила мировой рекорд
Манчини: «Это был один из тех матчей, когда мяч просто не хочет идти в ворота»
Италия не смогла обыграть Болгарию
3 сентября 10:10
Фото: AFP
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал сайту UEFA неожиданную ничью команды с Болгарией (1:1) в отборе на ЧМ-2022.
«В штрафной мы действовали недостаточно аккуратно – это единственное, чего нам не хватало сегодня. Это был один из тех матчей, когда мяч просто не хочет идти в ворота.
Болгария хорошо защищалась, но мы очень многое сделали для того, чтобы забить, и очень жаль, что мы пропустили решающий гол после контратаки. Но в воскресенье мы постараемся победить».
Италия повторила мировой рекорд по количеству матчей без поражений.
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