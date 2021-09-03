Манчини: «Это был один из тех матчей, когда мяч просто не хочет идти в ворота»

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал сайту UEFA неожиданную ничью команды с Болгарией (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

Болгария хорошо защищалась, но мы очень многое сделали для того, чтобы забить, и очень жаль, что мы пропустили решающий гол после контратаки. Но в воскресенье мы постараемся победить».