А теперь стартует настоящее Евро! Первые матчи раунда плей-офф: Италия – Австрия, Уэльс – Дания
Манчини: «Мы рады, что оказались на «Уэмбли»
Италия сыграет с Австрией в 1/8 финала Евро-2020
Роберто Манчини / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о грядущем матче с Австрией в 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Мы будем играть в присутствии 25 тысяч болельщиков, это важно. Это совсем другая атмосфера, это замечательно. В Риме было что-то невероятное. «Уэмбли» – фантастический стадион, и атмосфера тоже будет хорошей. Рады, что оказались здесь.
Мы с большим уважением относимся к Австрии, это хорошая команда с хорошими игроками. Если мы хотим победить, надо сыграть хорошо. Австрийцы оказывают серьезное давление на соперника. Эта команда играет в хороший футбол. У них есть три-четыре очень техничных игрока, например, Алаба. В таких матчах надо быть очень внимательными».
Матч Италия – Австрия начнется сегодня в 22:00.
Видео трансляция матча Италия – Австрия.
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