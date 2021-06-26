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Манчини: «Мы рады, что оказались на «Уэмбли»

Италия сыграет с Австрией в 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
12:09
Манчини: «Мы рады, что оказались на «Уэмбли»
Роберто Манчини / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о грядущем матче с Австрией в 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Мы будем играть в присутствии 25 тысяч болельщиков, это важно. Это совсем другая атмосфера, это замечательно. В Риме было что-то невероятное. «Уэмбли» – фантастический стадион, и атмосфера тоже будет хорошей. Рады, что оказались здесь.

Мы с большим уважением относимся к Австрии, это хорошая команда с хорошими игроками. Если мы хотим победить, надо сыграть хорошо. Австрийцы оказывают серьезное давление на соперника. Эта команда играет в хороший футбол. У них есть три-четыре очень техничных игрока, например, Алаба. В таких матчах надо быть очень внимательными».


Матч Италия – Австрия начнется сегодня в 22:00.

Видео трансляция матча Италия – Австрия.

Онлайн трансляция матча Италия – Австрия.

Петр Приходько
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Теги

Италия – Австрия сборная Австрии (футбол) Роберто Манчини

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