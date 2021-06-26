Манчини: «Мы рады, что оказались на «Уэмбли»

Роберто Манчини / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о грядущем матче с Австрией в 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Мы с большим уважением относимся к Австрии, это хорошая команда с хорошими игроками. Если мы хотим победить, надо сыграть хорошо. Австрийцы оказывают серьезное давление на соперника. Эта команда играет в хороший футбол. У них есть три-четыре очень техничных игрока, например, Алаба. В таких матчах надо быть очень внимательными».