Финал Лиги наций. Франция победила Испанию. Как это было
Манчини – о бронзе Лиги наций: «Могли так само сыграть с Испанией, если бы не удаление»
«АдзураСкуа» прервали свою беспроигрышную серию в полуфинале турнира
10 октября 19:51
Роберто Манчини / фото - Blaze
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал Football Italia о победе над Бельгией в матче за третье место Лиги наций (2:1):
«У нас был матч против Испании на Евро-2020, но было тяжело остаться в меньшинстве, вдесятером. В равных составах игра могла сложиться так, как с Бельгией.
У нас есть разные опции для игры в центре поля, в том числе и по качеству игроков, и мы это продемонстрировали.
Федерико Кьеза может играть как справа, так и слева, для него это не имеет большого значения. Он важный футболист.
Доменико Берарди и Джакомо Распадори сыграли хорошо, как и Мойзе Кин».
В полуфинальном матче итальянцы проиграли Испании. Немаловажную роль в этом поражении «Скуадры» стало удаление Леонардо Бонуччи.
Ранее Берарди рассказал, почему эта игра была важной для итальянцев.
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