Манчини – о бронзе Лиги наций: «Могли так само сыграть с Испанией, если бы не удаление»

Роберто Манчини / фото - Blaze

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал Football Italia о победе над Бельгией в матче за третье место Лиги наций (2:1):

У нас есть разные опции для игры в центре поля, в том числе и по качеству игроков, и мы это продемонстрировали.

Федерико Кьеза может играть как справа, так и слева, для него это не имеет большого значения. Он важный футболист.

Доменико Берарди и Джакомо Распадори сыграли хорошо, как и Мойзе Кин».