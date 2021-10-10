Де Брюйне пожаловался на уровень игроков сборной Бельгии
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне прокомментировал для Het Laatste Nieuws поражение в матче за третье место Лиги наций от Италии (1:2):
«Временами мы играли хорошо в матчах с двумя топ-командами. Сегодня у нас было много новых ребят, новичков, и они выступили весьма неплохо. Участие в таких матчах пойдет им на пользу. Жаль, мы проиграли два раза.
Играть с Эстонией – это хорошо, но, при всем к ней уважении, топ-матчи есть топ-матчи. Они необходимы для того, чтобы расти индивидуально и как часть команды.
При всем уважении к нашим игрокам, мы лишь Бельгия. У нас новое поколение футболистов, а сегодня многих не было – таких топ-игроков, как Лукаку и Эден Азар. Давайте будем честны по поводу нашей команды. У Италии и Франции есть 22 топ-футболиста, у нас – нет».
Бельгийцы впервые с 2010-го года уступили в двух подряд матчах. Перед этим команда Роберто Мартинеса проиграла Франции в полуфинальном матче.
Напомним, тренер «Скуадры Адзуры» Роберто Манчини рассказал о победе итальянцев в этой игре.
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