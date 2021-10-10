Де Брюйне пожаловался на уровень игроков сборной Бельгии

Кевин Де Брюйне / фото - News in 24

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне прокомментировал для Het Laatste Nieuws поражение в матче за третье место Лиги наций от Италии (1:2):



Играть с Эстонией – это хорошо, но, при всем к ней уважении, топ-матчи есть топ-матчи. Они необходимы для того, чтобы расти индивидуально и как часть команды.

При всем уважении к нашим игрокам, мы лишь Бельгия. У нас новое поколение футболистов, а сегодня многих не было – таких топ-игроков, как Лукаку и Эден Азар. Давайте будем честны по поводу нашей команды. У Италии и Франции есть 22 топ-футболиста, у нас – нет».