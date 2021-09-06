Манчини – о ничьей со Швейцарией: «Это тот случай, когда мяч не хочет идти в ворота»

Роберто Манчини / Фото: Football Italia

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о ничьей со Швейцарией (0:0) в матче отбора на ЧМ-2022. Его слова приводит Football Italia.

И дело не в незабитом пенальти, а в других эпизодах. Мы должны быть более решительны, более эффективны, более точны. Так было и с Болгарией, мы не должны упускать победу в матчах, создав столько моментов.

Во втором тайме нам пришлось сложнее, но и в первой половине, и во второй у нас были шансы, а это значит, что команда играла хорошо».