Сборная Италии установила мировой рекорд, не проиграв в 36-м матче подряд
Манчини – о ничьей со Швейцарией: «Это тот случай, когда мяч не хочет идти в ворота»
Италия не забила сопернику
Роберто Манчини / Фото: Football Italia
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о ничьей со Швейцарией (0:0) в матче отбора на ЧМ-2022. Его слова приводит Football Italia.
«Это тот случай, когда мяч просто не хочет идти в ворота. В очередной раз мы создали достаточно моментов, чтобы победить.
И дело не в незабитом пенальти, а в других эпизодах. Мы должны быть более решительны, более эффективны, более точны. Так было и с Болгарией, мы не должны упускать победу в матчах, создав столько моментов.
Во втором тайме нам пришлось сложнее, но и в первой половине, и во второй у нас были шансы, а это значит, что команда играла хорошо».
Напомним, Италия установила мировой рекорд по количеству матчей без поражений подряд – их уже 36.
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