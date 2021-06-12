Первый мяч на Евро – автогол, первый матч – разгром. Обзор игры Турция – Италия
Манчини: «Осталось шесть матчей до цели»
В стартовом поединке на Евро-2020 сборная Италии разгромила Турцию
Роберто Манчини / Фото - Goal
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился с Rai Sport мыслями после разгромной победы в стартовом матче на Евро-2020 с Турцией (3:0).
Мы сыграли хорошо. Поскольку это был первый матч, было непросто, тем более что противостояла нам хорошая команда.
Болельщики нам помогли – в таких играх необходимо все. Мы счастливы, что покинули поле с положительным результатом.
Важно было быстро продвигать мяч вперед, создавая при этом свободное пространство для передач. Нам был нужен успешный старт на Евро. Это доставило огромное удовольствие как нам, так и всем итальянцам.
Финал на Уэмбли? Об этом еще рано говорить. Осталось еще шесть матчей до этой цели.
Ранее сверхуверенную победу прокомментировал легендарный защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта.
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