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Манчини: «Осталось шесть матчей до цели»

В стартовом поединке на Евро-2020 сборная Италии разгромила Турцию
Футбол Евро-2020
09:47
Манчини: «Осталось шесть матчей до цели»
Роберто Манчини / Фото - Goal

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился с Rai Sport мыслями после разгромной победы в стартовом матче на Евро-2020 с Турцией (3:0).

Мы сыграли хорошо. Поскольку это был первый матч, было непросто, тем более что противостояла нам хорошая команда.

Болельщики нам помогли – в таких играх необходимо все. Мы счастливы, что покинули поле с положительным результатом.

Важно было быстро продвигать мяч вперед, создавая при этом свободное пространство для передач. Нам был нужен успешный старт на Евро. Это доставило огромное удовольствие как нам, так и всем итальянцам.

Финал на Уэмбли? Об этом еще рано говорить. Осталось еще шесть матчей до этой цели.

Ранее сверхуверенную победу прокомментировал легендарный защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта.

Сергей Стаднюк
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Теги

Турция - Италия Роберто Манчини сборная Италии (футбол) сборная Турции (футбол)

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