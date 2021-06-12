Манчини: «Осталось шесть матчей до цели»

Роберто Манчини / Фото - Goal

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился с Rai Sport мыслями после разгромной победы в стартовом матче на Евро-2020 с Турцией (3:0).

Болельщики нам помогли – в таких играх необходимо все. Мы счастливы, что покинули поле с положительным результатом.

Важно было быстро продвигать мяч вперед, создавая при этом свободное пространство для передач. Нам был нужен успешный старт на Евро. Это доставило огромное удовольствие как нам, так и всем итальянцам.

Финал на Уэмбли? Об этом еще рано говорить. Осталось еще шесть матчей до этой цели.