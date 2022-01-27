Манчини рассказал, зачем вызвал Балотелли в сборную Италию

Форвард играет в Турции

Фото: AFP

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал Football-Italia, зачем вызвал форварда Марио Балотелли в команду.

«Двери в сборную всегда открыты для всех, и если есть игроки, которые могут нам помочь, то мы счастливы. Балотелли всегда демонстрировал отличную технику, главное видеть его физическую форму. В последнее время мы потеряли его из виду, поэтому увидеть его вблизи на пару дней может быть гораздо полезнее».

Балотелли выступает в Турцию за «Адана Демирспор». На его счету 8 голов в 19 матчах и три ассиста.

Он не играл за сборную Италии 4 года.