Скандальный Балотелли вернется в сборную Италии
Манчини рассказал, зачем вызвал Балотелли в сборную Италию
Форвард играет в Турции
Фото: AFP
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал Football-Italia, зачем вызвал форварда Марио Балотелли в команду.
«Двери в сборную всегда открыты для всех, и если есть игроки, которые могут нам помочь, то мы счастливы.
Балотелли всегда демонстрировал отличную технику, главное видеть его физическую форму. В последнее время мы потеряли его из виду, поэтому увидеть его вблизи на пару дней может быть гораздо полезнее».
Балотелли выступает в Турцию за «Адана Демирспор». На его счету 8 голов в 19 матчах и три ассиста.
Он не играл за сборную Италии 4 года.
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