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Манчини рассказал, зачем вызвал Балотелли в сборную Италию

Форвард играет в Турции
Футбол В Европе
10:52
Манчини рассказал, зачем вызвал Балотелли в сборную Италию
Фото: AFP

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал Football-Italia, зачем вызвал форварда Марио Балотелли в команду.

«Двери в сборную всегда открыты для всех, и если есть игроки, которые могут нам помочь, то мы счастливы.

Балотелли всегда демонстрировал отличную технику, главное видеть его физическую форму. В последнее время мы потеряли его из виду, поэтому увидеть его вблизи на пару дней может быть гораздо полезнее».


Балотелли выступает в Турцию за «Адана Демирспор». На его счету 8 голов в 19 матчах и три ассиста.

Он не играл за сборную Италии 4 года.

Андрей Усмонов
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Теги

Марио Балотелли сборная Италии (футбол) Роберто Манчини

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