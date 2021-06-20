Манчини: «Уэльс долгие годы находится в верхней части мирового рейтинга»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020. Встреча состоится сегодня, 20 июня. Слова специалиста приводит официальный сайт UEFA.
В 1/8 финала мы будем играть в Лондоне или в Амстердаме, для нас это не проблема. Также нет никакой разницы, с кем играть, мы всегда стремимся к победе, пусть это даже будет наша третья игра за десять дней.
Уэльс – сложный соперник. Команда долгие годы находится в верхней части мирового рейтинга. У валлийцев немало классных игроков. Это типичная британская команда с акцентом на физику. У валлийцев уже четыре очка. Если я правильно помню, они уже играли в полуфинале Евро. Но наша цель – победить.
У нас 26 игроков примерно одного класса. В Лиге наций в атаке играли Инсинье, Белотти и Бернардески. А есть еще Кьеза. При температуре +32 в вашем распоряжении должны быть свежие игроки.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Уэльс онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.
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