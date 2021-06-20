Манчини: «Уэльс долгие годы находится в верхней части мирового рейтинга»

Роберто Манчини / Фото - Sky Sports

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020. Встреча состоится сегодня, 20 июня. Слова специалиста приводит официальный сайт UEFA.

Уэльс – сложный соперник. Команда долгие годы находится в верхней части мирового рейтинга. У валлийцев немало классных игроков. Это типичная британская команда с акцентом на физику. У валлийцев уже четыре очка. Если я правильно помню, они уже играли в полуфинале Евро. Но наша цель – победить.

У нас 26 игроков примерно одного класса. В Лиге наций в атаке играли Инсинье, Белотти и Бернардески. А есть еще Кьеза. При температуре +32 в вашем распоряжении должны быть свежие игроки.