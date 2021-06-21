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Манчини: «Возможно, могли забить Уэльсу больше мячей»

Тренер – о победе Италии в группе
Футбол Евро-2020
08:52
Манчини: «Возможно, могли забить Уэльсу больше мячей»
Фото: Sky Sport Italia

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о победе команды над Уэльсом на Евро-2020.

«О лучшем выступлении и думать нельзя было. Возможно, мы могли забить больше мячей, но было очень жарко, а на поле хватало борьбы. Так что парни хорошо поработали.

Очень важно, что команда остается собой даже тогда, когда мы меняем 3-4 игроков. Все знают, что надо делать, и конечный продукт неизменен.

Каждый игрок доказал, что может играть в основном составе. Нам даже необязательно было выигрывать сегодня, но мы все равно бились за победу. Это очень важно».

Италия в 1/8 финала сыграет с Украиной или Австрией.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Италии (футбол) Роберто Манчини сборная Уэльса (футбол)

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