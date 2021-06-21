Сборная Италии повторила выдающийся рекорд. Команда Манчини не проигрывает 30 матчей подряд
Манчини: «Возможно, могли забить Уэльсу больше мячей»
Тренер – о победе Италии в группе
Фото: Sky Sport Italia
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о победе команды над Уэльсом на Евро-2020.
«О лучшем выступлении и думать нельзя было. Возможно, мы могли забить больше мячей, но было очень жарко, а на поле хватало борьбы. Так что парни хорошо поработали.
Очень важно, что команда остается собой даже тогда, когда мы меняем 3-4 игроков. Все знают, что надо делать, и конечный продукт неизменен.
Каждый игрок доказал, что может играть в основном составе. Нам даже необязательно было выигрывать сегодня, но мы все равно бились за победу. Это очень важно».
Италия в 1/8 финала сыграет с Украиной или Австрией.
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