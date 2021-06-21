Манчини: «Возможно, могли забить Уэльсу больше мячей»

Фото: Sky Sport Italia

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о победе команды над Уэльсом на Евро-2020.

Очень важно, что команда остается собой даже тогда, когда мы меняем 3-4 игроков. Все знают, что надо делать, и конечный продукт неизменен.

Каждый игрок доказал, что может играть в основном составе. Нам даже необязательно было выигрывать сегодня, но мы все равно бились за победу. Это очень важно».