Манчини – о поражении от Испании: «Ход таких игр часто меняется из-за инцидентов»
Манчини заявил о готовности принять опального Балотелли в сборную. Игрок с тренером когда-то дрались
Скандальный форвард выступает в турецком чемпионате
Марио Балотелли и Роберто Манчини / фото - Eurosport
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал для Football Italia шансы форварда Марио Балотелли вернуться в национальную команду:
«Балотелли? Мы вместе провели много лет. Не знаю. Марио сейчас 31 год. Но двери в сборную открыты для всех.
Мы никого не забыли. Если будет возможность, мы изучим все возможные варианты для национальной команды».
31-летний форвард ранее работал под руководством тренера в «Интере» и «Манчестер Сити».
Игрок называл специалиста своим футбольным отцом, но отношения между ними накалились в английском клубе. Дело даже доходило до драки.
Форвард так и не смог реализовать свой потенциал и сейчас выступает в турецком чемпионате. Недавно Балотелли забил свой первый гол за «Демиспор».
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