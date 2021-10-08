Манчини заявил о готовности принять опального Балотелли в сборную. Игрок с тренером когда-то дрались

Скандальный форвард выступает в турецком чемпионате

Марио Балотелли и Роберто Манчини / фото - Eurosport

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал для Football Italia шансы форварда Марио Балотелли вернуться в национальную команду:

«Балотелли? Мы вместе провели много лет. Не знаю. Марио сейчас 31 год. Но двери в сборную открыты для всех. Мы никого не забыли. Если будет возможность, мы изучим все возможные варианты для национальной команды».

31-летний форвард ранее работал под руководством тренера в «Интере» и «Манчестер Сити».

Игрок называл специалиста своим футбольным отцом, но отношения между ними накалились в английском клубе. Дело даже доходило до драки.

Форвард так и не смог реализовать свой потенциал и сейчас выступает в турецком чемпионате. Недавно Балотелли забил свой первый гол за «Демиспор».