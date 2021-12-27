Манчини: «Золотой мяч» в этом году заслужил Жоржиньо»

Тренер сборной Италии выделил своего подопечного

Жоржиньо / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что «Золотой мяч» в 2021-м году должен был получить его подопечный Жоржиньо. Также тренер вспомнил об игре своей команды в отбое на ЧМ-2022. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Я часто думаю о тех моментах, которые мы не реализовали. Победы над Швейцарией в первой игре было бы достаточно, тогда мы были сильнее соперника. Жоржиньо заслужил Золотой мяч за все те успехи, которых он добился с нами и в клубе. Я запомнил его пенальти в ворота Испании, а не два промаха».

В 2021-м году Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов с «Челси» и Евро-2020 с Италией.



Напомним, сборная Италии сыграет в стыковых матчах чемпионата мира против Северной Македонии, а затем может встретиться с Португалией.



