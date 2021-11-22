Специалист сравнил Довбыка с Марио Манджукичем
Манджукич начал тренерскую карьеру
Экс-форвард стал ассистентом Далича
Марио Манджукич / Фото: Getty Images
Бывший форвард сборной Хорватии Марио Манджукич начал тренерскую карьеру, он стал ассистентом главного тренера национальной команды Златко Далича. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.
Нападающий выступал за загребское «Динамо», «Вольфсбург», «Баварию», «Атлетико», «Ювентус» и «Милан». В составе сборной Хорватии Манджукич стал серебряным призером чемпионата мира-2018.
Манджукич объявил о завершении карьеры в сентябре 2021-го года.
Напомним, сборная Хорватии напрямую вышла на чемпионат мира-2022 в Катаре.
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