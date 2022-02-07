Мане не забил пенальти, но принес Сенегалу победу в Кубке Африки в серии 11-метровых

И стал лучшим игроком турнира

Фото: Copa Africa

Сборная Сенегала стала победителем Кубка Африки.

В финале команда обыграла сборную Египта в серии пенальти. У Сенегала был шанс забить с игры, но в первом тайме Садио Мане не реализовал пенальти.

Хороших моментов у обеих команд за весь матч было минимум. Встреча перешла в дополнительное время, а позже – в серию пенальти. До Мо Салаха очередь так и не дошла, а вот Мане реализовал решающий 11-метровый.

Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки. Мане стал лучшим игроком турнира.

Кубок Африки. Финал:

Сенегал – Египет 0:0 (4:2 пен.)

Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Куяте (Гуйе, 66), Гуйе, Менди, Мане, Дьедиу (Дьенг, 77), Сарр (Диа, 77).

Египет: Абу-Габаль, Хамди, Абдельмонем, Эль-Фоту, Эль-Ненни, Эль-Сулайя (Трезеге, 59), Фатхи (Абдельмонем, 99), Ашур, Салах, Мохамед (Хамди, 59), Мармуш (Зизо, 59).