Мане оплатил лечение ребенка в больнице Камеруна

Сенегалец совершил благородный поступок

Садио Мане / Фото: dynamo.kiev.ua

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в медицинском учреждении узнал о ребенке, попавшем под мотоцикл, и оплатил его лечение, сообщает Daily Mail.



После матча 1/8 финала кубка Африки против Кабо-Верде вингеру пришлось отправиться в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Там он встретил семью, ребенок которой был близок к смерти.



У родителей не было возможности оплатить лечение, и сенегалец дал семье 400 тысяч западноафриканских франков КФА (чуть меньше 700 тыс. долларов – прим.).



Мане – не только выдающийся игрок на поле, но и за его пределами, благодаря своим щедрым действиям.