Манор Соломон: «Не могу объяснить, что произошло в матче с «Реалом»

Манор Соломон / фото - Getty Images

Полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон в послематчевом комментарии порталу Megogo подвел итоги выступлений своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «горняки» разгромно проиграли мадридскому «Реала» (0:5).

Надо хорошенько проанализировать матч, что конкретно мы сделали не так. Сейчас я не могу объяснить, что произошло. Мы не хотели, чтобы так случилось. Настраивались на победу. Сейчас надо анализировать и идти дальше.

Вы сменили Тете после перерыва. Вы довольны своей игрой?

Это был ответственный матч. Любые замены – это решение тренера. Мы должны принимать их, чтобы побеждать. Он главный в команде, мы – подчиненные.

Алаба сказал, что они знают, как играет «Шахтер» с мячом, знали как играть против вас.

У них топовые футболисты, это одна из лучших команд в мире. Повторюсь, надо проанализировать наши ошибки. Через 2 недели мы сыграем с ними еще раз и надо показать, что мы умеем проводить работу над ошибками.