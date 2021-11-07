Марадона не помог. «Наполи» потерял очки с «Вероной», впервые надев футболки с легендой клуба

Команда Велозу и Калинича доигрывала вдевятером

Фото - Наполи

В 12-м туре итальянской Серии А «Наполи» в родных стенах сыграл вничью с «Вероной».

Команды обменялись голами уже на старте матча. На точный удар Симеоне своим мячом ответил Ди Лоренцо.

Далее встреча проходила при незначительном преимуществе хозяев. Однако его оказалось недостаточно для того, чтобы вырвать победу. Не помогло даже удаления Бессы и Калинича в концовке.

Отметим также, что на игру неаполитанцы вышли в новом комплекте формы. На нем изображен легендарный игрок клуба Диего Марадона.

«Наполи» всего на очко оторвался от «Милана» в турнирной таблице. Таким образом, «россонери» был предоставлен шанс обойти неаполитанцев в случае победы в этом туре.

Серия А, 12 тур

«Наполи» – «Верона» 1:1

Голы: Ди Лоренцо, 18 – Симеоне, 13

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 62), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Мертенс, 86), Петанья, Инсинье (Унас, 86), Политано (Лосано, 62), Осимхен.

«Верона»: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер (Маньяни, 84), Давидович, Казале, Велозу, Тамез, Барак (Бесса, 75), Капрари (Калинич, 84), Симеоне (Лазанья, 75).

Предупреждения: Ррахмани, Осимхен – Барак, Велозу, Давидович, Бесса, Калинич

Бесса, Калинич