Марадона не помог. «Наполи» потерял очки с «Вероной», впервые надев футболки с легендой клуба

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОфициально. Андрей Шевченко – новый главный тренер «Дженоа»
матч-центр : Футбол
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 21
Завтра 2
Футбол (17 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Окончен
17:00 Челси - Бернли 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Анже 1:1 Окончен
22:00 Бордо - ПСЖ 2:3 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Торино 1:0 Окончен
19:00 Ювентус - Фиорентина 1:0 Окончен
21:45 Кальяри - Аталанта 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Сельта - Барселона 3:3 Окончен
22:00 Реал - Райо Вальекано 2:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кремень - Авангард -:- Запланирован
14:15 Прикарпатье - Олимпик 2:1 Окончен
15:00 Николаев - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Мариуполь 0:2 Окончен
15:00 Олимпик - ФК Мариуполь -:- Запланирован
17:00 Динамо - Ворскла 1:2 Окончен
19:30 Черноморец - Рух 4:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (21 событие из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Окончен
16:00 Лидс - Лестер 1:1 Окончен
16:00 Арсенал - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Марсель - Мец 0:0 Окончен
16:00 Реймс - Монако 0:0 Окончен
18:00 Ницца - Монпелье 0:1 Окончен
21:45 Ренн - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Герта - Байер 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Рома 3:2 Окончен
19:00 Наполи - Верона 1:1 Окончен
19:00 Лацио - Салернитана 3:0 Окончен
21:45 Милан - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетико 3:3 Окончен
22:00 Бетис - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Полесье 1:0 Окончен
14:15 Ужгород - Металлист 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - СК Днепр-1 0:1 Окончен
17:00 Колос - Шахтер 1:3 Окончен
17:00 Заря - Верес 3:0 Окончен
19:30 ФК Львов - Десна 0:2 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Подолье - Волынь -:- Запланирован
18:30 Альянс - Оболонь -:- Запланирован

Марадона не помог. «Наполи» потерял очки с «Вероной», впервые надев футболки с легендой клуба

Команда Велозу и Калинича доигрывала вдевятером
Футбол Серия А (Италия)
20:59
Марадона не помог. «Наполи» потерял очки с «Вероной», впервые надев футболки с легендой клуба
Фото - Наполи

В 12-м туре итальянской Серии А «Наполи» в родных стенах сыграл вничью с «Вероной».

Команды обменялись голами уже на старте матча. На точный удар Симеоне своим мячом ответил Ди Лоренцо.

Далее встреча проходила при незначительном преимуществе хозяев. Однако его оказалось недостаточно для того, чтобы вырвать победу. Не помогло даже удаления Бессы и Калинича в концовке.

Отметим также, что на игру неаполитанцы вышли в новом комплекте формы. На нем изображен легендарный игрок клуба Диего Марадона.

«Наполи» всего на очко оторвался от «Милана» в турнирной таблице. Таким образом, «россонери» был предоставлен шанс обойти неаполитанцев в случае победы в этом туре.

Серия А, 12 тур

«Наполи» – «Верона» 1:1

Голы: Ди Лоренцо, 18 – Симеоне, 13

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 62), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Мертенс, 86), Петанья, Инсинье (Унас, 86), Политано (Лосано, 62), Осимхен.

«Верона»: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер (Маньяни, 84), Давидович, Казале, Велозу, Тамез, Барак (Бесса, 75), Капрари (Калинич, 84), Симеоне (Лазанья, 75).

Предупреждения: Ррахмани, Осимхен – Барак, Велозу, Давидович, Бесса, Калинич

Удаления: Бесса, Калинич
Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Наполи Верона

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Игроки «Наполи» впервые вышли на матч в футболках с портретом Марадоны
Игроки «Наполи» впервые вышли на матч в футболках с портретом Марадоны
Футбол Серия А (Италия)
21:09
«Наполи» обыграл «Салернитану» в матче с двумя удаления
«Наполи» обыграл «Салернитану» в матче с двумя удаления
Футбол Серия А (Италия)
31 октября 21:08
Аллегри после поражения от «Вероны» до субботы закрыл игроков «Ювентуса» на базе клуба
Аллегри после поражения от «Вероны» до субботы закрыл игроков «Ювентуса» на базе клуба
Футбол Серия А (Италия)
31 октября 15:16
«Верона» обыграла «Ювентус» благодаря дублю Симеоне
«Верона» обыграла «Ювентус» благодаря дублю Симеоне
Футбол Серия А (Италия)
30 октября 20:58
Тренер «Наполи»: «У нас нет недовольных игроков, все мотивированы»
Тренер «Наполи»: «У нас нет недовольных игроков, все мотивированы»
Футбол Серия А (Италия)
29 октября 17:28
Кулибали назвал три клуба, ради которых бы покинул «Наполи»
Кулибали назвал три клуба, ради которых бы покинул «Наполи»
Футбол Серия А (Италия)
29 октября 12:53

Новости: Футбол

«Андерлехт» с Михайличенко не сумел отобрать очки у команды Наингголана
«Андерлехт» с Михайличенко не сумел отобрать очки у команды Наингголана
Украинские легионеры
21:24
Игроки «Наполи» впервые вышли на матч в футболках с портретом Марадоны
Игроки «Наполи» впервые вышли на матч в футболках с портретом Марадоны
Серия А (Италия)
21:09
«Лацио» разгромил «Салернитану», вплотную приблизившись к «Аталанте» Малиновского
«Лацио» разгромил «Салернитану», вплотную приблизившись к «Аталанте» Малиновского
Серия А (Италия)
21:02
Марадона не помог. «Наполи» потерял очки с «Вероной», впервые надев футболки с легендой клуба
Марадона не помог. «Наполи» потерял очки с «Вероной», впервые надев футболки с легендой клуба
Серия А (Италия)
20:59
Фонсека может возглавить один из клубов АПЛ
Фонсека может возглавить один из клубов АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
20:45
«Вест Хэм» без Ярмоленко обыграл «Ливерпуль» и вышел на третье место в АПЛ
«Вест Хэм» без Ярмоленко обыграл «Ливерпуль» и вышел на третье место в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
20:29
Петряк забил в третьем из четырех последних матчей за «Фехервар» и помог разгромить «Залаэгерсег»
Петряк забил в третьем из четырех последних матчей за «Фехервар» и помог разгромить «Залаэгерсег»
Украинские легионеры
20:20
Тренер «Колоса»: «После матча с «Шахтером» буду спать спокойно»
Тренер «Колоса»: «После матча с «Шахтером» буду спать спокойно»
Украинская Премьер-лига
20:03
Де Дзерби: «Мы сами усложнили себе матч с «Колосом»
Де Дзерби: «Мы сами усложнили себе матч с «Колосом»
Украинская Премьер-лига
20:02
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 17:08
7
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 22:34
1
Все новости