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«Мариуполь» арендовал у «Шахтера» очередного игрока
Очеретько вновь проведет сезон в составе азовцев
23 июля 17:30
Фото: ФК Мариуполь
«Мариуполь» арендовал у «Шахтера» полузащитника Олега Очеретько.
18-летний игрок заявлен за азовцев на сайте УПЛ.
Пока сайты обеих команд эту информацию не сообщил.
Прошлый сезон Олег также провел в аренде в «Мариуполе». Он был одним из лидеров команды. В 17 матчах забил два мяча и сделал два ассиста.
Очеретько – 11-й игрок «Шахтера», арендованный «Мариуполем».
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