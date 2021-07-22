Защитник «Мариуполя»: «Максимально готовы к старту чемпионата Украины»
«Мариуполь» арендовал Вьюнника у «Шахтера»
Полузащитник отыграет сезон за азовцев
22 июля 17:18
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Богдан Вьюнник отправился в аренду в «Мариуполь».
Соглашение рассчитано стандартно – на один сезон. Права выкупа у азовцев не будет.
19-летний Вьюнник в прошлом сезоне дебютировал за «Шахтер» в УПЛ. На его счету шесть матчей и одна голевая передача.
Он стал 10-м игроком «Шахтера», который отправился в аренду в «Мариуполь».
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