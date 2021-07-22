«Мариуполь» арендовал Вьюнника у «Шахтера»

Полузащитник отыграет сезон за азовцев

Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Богдан Вьюнник отправился в аренду в «Мариуполь».

Соглашение рассчитано стандартно – на один сезон. Права выкупа у азовцев не будет.

19-летний Вьюнник в прошлом сезоне дебютировал за «Шахтер» в УПЛ. На его счету шесть матчей и одна голевая передача.

Он стал 10-м игроком «Шахтера», который отправился в аренду в «Мариуполь».