«Мариуполь» добыл первую победу в сезоне УПЛ, на выезде переиграв «Колос»

Команда Маркевича забила сопернику 3 мяча

Фото: UA-Football

В матче 7-го тура УПЛ «Колос» принимал «Мариуполь».

Гости шокировали команду из Ковалевки и забили два быстрых мяча: к середине первого тайма «Мариуполь» побеждал уже со счетом 2:0.

«Колос» сумел отквитать один мяч лишь на 72-й минуте усилиями Лысенко.

А в компенсированное время «Мариуполь» убил интригу, забив третий мяч.

Это первая победа «Мариуполя» в нынешнем сезоне. Команда Маркевича покидает последнюю строчку в турнирной таблице УПЛ.

УПЛ, 7-й тур

«Колос» – «Мариуполь» 1:3

Голы: Лысенко, 72 – Топалов, 16, 90, Кулаков, 26

«Колос»: Маханьков, Ром, Петров, Золотов, Черноморец, Милько, Ильин, Чурко (Костышин, 70), Богданов, Сантос (Ренан Абнер, 57), Сичинава (Лысенко, 57).

«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев (Холод, 10), Стасюк, Удод, Меличенко, Мишнев (Петерман, 70), Чех, Кащук (Свитюха, 59), Шостак (Клименко, 46), Топалов, Кулаков (Вьюнник, 59).

Предупреждения: Петров (15), Чех (34), Черноморец (37), Кулаков (53), Золотов (69), Лысенко (71), Ром (83), Клименко (83), Вьюнник (85), Костышин (86).