«Мариуполь» добыл первую за два месяца победу в УПЛ, но все равно остался на последнем месте

В игре с двумя удалениями приазовцы одолели «Минай»

Фото: УПЛ

В матче 14-го тура УПЛ «Мариуполь» неожиданно добыл выездную победу над «Минаем».

Дублем за гостей отметился Алексей Кащук, по голу форвард оформил в каждом из таймов.

Отметим, что с 73-й минуты «Мариуполь» играл в меньшинстве, второй мяч команда забила вдесятером. А на 77-й минуте «Минай» не сумел реализовать пенальти при счете 0:1.

В турнирной таблице УПЛ «Мариуполь» набрал 7 очков, но с последнего 16-го места не сдвинулся.

УПЛ, 14-й тур

«Минай» – «Мариуполь» 0:2

Голы: Кащук, 45, 81

«Минай»: Пеньков, Гончар, Матич, Синегуб, Вишневский (Ахмедзаде, 54), Петрусенко, Месхи (Кныш, 54), Кулиев, Мякушко (Багайоко, 65), Билоног (Коваленко, 79), Горин.

«Мариуполь»: Турбаевский, Меличенко, Мампасси, Драмбаев (Босанчич, 71), Петерман (Шостак, 60), Кащук, Очеретько, Топалов, Мишнев, Стасюк, Вьюнник (Свитюха, 71).

Предупреждения: Кулиев (27), Кащук (45), Матич (49), Месхи (51), Кныш (90), Шостак (90), Ахмедзаде (90).

Удаления: Очеретько (73), Ахмедзаде (90).