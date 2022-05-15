«Маріуполь» не гратиме наступного сезону УПЛ

Остап Маркевич / Фото: ФК Маріуполь

Головний тренер «Маріуполя» Остап Маркевич повідомив, що його команда не гратиме наступного сезону УПЛ.

Наскільки мені відомо, керівництво вирішило взяти паузу. Я не знаю, як буде далі. Можливо, щось зміниться. Контракти з футболістами станом на сьогодні призупинені».