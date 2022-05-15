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«Маріуполь» не гратиме наступного сезону УПЛ
Наразі клуб взяв паузу в фінансуванні та призупинив контракти зі всіма гравцями
Остап Маркевич / Фото: ФК Маріуполь
Головний тренер «Маріуполя» Остап Маркевич повідомив, що його команда не гратиме наступного сезону УПЛ.
«Я знаю, наприклад, що «Маріуполь» не братиме участі в наступному чемпіонаті. Вся наша інфраструктура зруйнована, в цьому році буде неможливим проводити фінансування команди.
Наскільки мені відомо, керівництво вирішило взяти паузу. Я не знаю, як буде далі. Можливо, щось зміниться. Контракти з футболістами станом на сьогодні призупинені».
Нагадаємо, раніше віце-президент «Маріуполя» повідомив про знищення спортивної бази клубу.
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