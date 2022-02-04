«Мариуполь» не смог провести второй спарринг подряд

На этот раз вновь из-за погоды

Фото: ФК Мариуполь

«Мариуполь» сообщил через свой сайт, что товарищеский матч против «Сараево» так и не состоится.

Встреча должна была пройти 3 февраля, но из-за шторма в Анталии игру организовать не удалось. Это второй матч подряд для азовцев, который им не удалось провести на сборе.

Ранее у «Мариуполя» сорвалась игра против «Широки Бриега». Из-за плохой погоды соперник не явился на игру.

6 февраля у «Мариуполя» запланирован спарринг против «Силекса».