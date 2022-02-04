Суперлига. «Белый Барс» – «Мариуполь». Видео трансляция
«Мариуполь» не смог провести второй спарринг подряд
На этот раз вновь из-за погоды
Фото: ФК Мариуполь
«Мариуполь» сообщил через свой сайт, что товарищеский матч против «Сараево» так и не состоится.
Встреча должна была пройти 3 февраля, но из-за шторма в Анталии игру организовать не удалось. Это второй матч подряд для азовцев, который им не удалось провести на сборе.
Ранее у «Мариуполя» сорвалась игра против «Широки Бриега». Из-за плохой погоды соперник не явился на игру.
6 февраля у «Мариуполя» запланирован спарринг против «Силекса».
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