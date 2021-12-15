«Мариуполь» оставил Маркевича главным тренером команды

Наставник продолжит работу с азовцами

Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич остался работать в команде.

Сообщается, что 14 декабря была проведена встреча с руководством, которое выразило поддержку тренеру. Кредит доверия к наставнику не исчерпан.

Также сообщается, что «Мариуполь» планирует усиление уже зимой. В клубе верят, что смогут улучшить положение в таблице УПЛ.

На данный момент команда идет 16-й в чемпионате, набрав лишь 8 очков.