Суперлига. «Альтаир» – «Мариуполь». Видео трансляция
«Мариуполь» оставил Маркевича главным тренером команды
Наставник продолжит работу с азовцами
15 декабря 15:11
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич остался работать в команде.
Сообщается, что 14 декабря была проведена встреча с руководством, которое выразило поддержку тренеру. Кредит доверия к наставнику не исчерпан.
Также сообщается, что «Мариуполь» планирует усиление уже зимой. В клубе верят, что смогут улучшить положение в таблице УПЛ.
На данный момент команда идет 16-й в чемпионате, набрав лишь 8 очков.
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