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«Мариуполь» отпустил защитника в Болгарию

Быков отыграет сезон в «Локомотиве»
Футбол Украинская Премьер-лига
22:16
«Мариуполь» отпустил защитника в Болгарию
Фото: ФК Мариуполь

Защитник «Мариуполя» Алексей Быков переехал в чемпионат Болгарии.

23-летний игрок был арендован «Локомотивом» из Плодива. Аренда рассчитана на один год, сообщает сайт азовцев.

В «Мариуполь» Быков перешел в 2017-м году и за все время отыграл 61 матч в УПЛ.

«Локомотив» прошлый сезон завершил на второй строчке чемпионата. Команда будет играть в Лиге конференций UEFA.

Андрей Усмонов
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