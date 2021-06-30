«Мариуполь» отпустил защитника в Болгарию

Быков отыграет сезон в «Локомотиве»

Фото: ФК Мариуполь

Защитник «Мариуполя» Алексей Быков переехал в чемпионат Болгарии.

23-летний игрок был арендован «Локомотивом» из Плодива. Аренда рассчитана на один год, сообщает сайт азовцев.

В «Мариуполь» Быков перешел в 2017-м году и за все время отыграл 61 матч в УПЛ.

«Локомотив» прошлый сезон завершил на второй строчке чемпионата. Команда будет играть в Лиге конференций UEFA.